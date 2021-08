Yashahime: l'autore del manga omaggia Rumiko Takahashi con un artwork leggendario

Shogakukan, la casa editrice giapponese che da sempre pubblica le opere della leggendaria autrice Rumiko Takahashi, ha recentemente annunciato l'adattamento manga di Yashahime: Princess Half-Demon, tratto dall'omonimo anime di Sunrise. Ad occuparsi della serializzazione sarà l'autore Takashi Shiina, che ha festeggiato la notizia con uno splendido artwork.

Takashi Shiina è un autore rinomato, noto per aver lavorato su Ghost Sweeper Mikami e sul più celebre Psychic Squad (Zettai Karen Children), a partire dal 25 settembre il mangaka si occuperà della trasposizione cartacea di Yashahime: Princess Half-Demon, e per festeggiare ha condiviso un artwork ritraente i protagonisti di alcune delle opere più famose di Takahashi.

Yashahime: Princess Half-Demon, del resto, è uno spin-off/sequel di Inuyasha, e non esisterebbe se non fosse per la straordinaria creatività e la grande abnegazione della cosiddetta "Regina dei manga". Takahashi ha ispirato intere generazioni di autori e autrici, e un tributo del genere non potrà che renderla felice. Nell'immagine, possiamo notare Rinne Rokudo di RINNE, gli omonimi protagonisti di Lamù e Inuyasha, Ranma Saotome di Ranma ½ e Kyoko Otonashi di Maison Ikkoku - Cara dolce Kyoko.

