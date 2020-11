Yashahime: una clip compara Towa a suo padre Sesshomaru

Le tre protagoniste di Yashahime: Princess Half-Demon sono le figlie di Inuyasha e Sesshomaru, i due personaggi principali su cui ruotano le vicende dell'opera di Rumiko Takahashi. Non sorprende, dunque, che Moroha, Setsuna e Towa abbiano poteri simili a quelli dei rispettivi padri. Ma è possibile comparare le loro abilità?

La sorpresa più grande di Yashahime: Princess Half-Demon è vedere le figlie di Inuyasha, Kagome e Sesshomaru. Quest'ultimo ha addirittura dato vita a due gemelle, Towa e Setsuna. Le ragazze saranno in grado di rispettare le aspettative di loro padre e del pubblico?

Le figlie di Sesshomaru sono circondate da un alone di mistero, a partire dall'identità della madre. Ma ogni nuovo episodio dell'anime sta lentamente rivelando il passato di Towa e Setsuna. In Yashahime: Princess Half-Demon è stato spiegato che le due gemelle sono state abbandonate e costrette a crescere in solitudine per via di un particolare rituale ideato per renderle più forti.

Le ragazze hanno così ereditato diverse caratteristiche di Sesshomaru, evidenziate da una breve videoclip realizzata da un fan. Nel filmato possiamo vedere un confronto tra Sesshomaru e sua figlia Towa: la ragazza sembra essere lo specchio di suo padre, sia nelle movenze che nelle tecniche di combattimento. Tuttavia, pare che a un certo punto della serie le gemelle saranno costrette a combattere con Sesshomaru. In attesa di questa eventualità, uno dei protagonisti di Inuyasha tornerà in Yashahime. Ma non solo Towa, anche Moroha è identica a Inuyasha. La ragazza ha già padroneggiato una delle sue tecniche più potenti in Yashahime.