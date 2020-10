Yashahime: un commovente incontro per Moroha è al centro del terzo episodio

Dopo un primo episodio nostalgico, che ci ha mostrato i personaggi della serie originale, il sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half Demon è entrata nel vivo della narrazione con il trio delle nuove protagoniste, Moroha, Towa e Setsuna, e nel terzo episodio è stato mostrato il primo vero incontro di Moroha con la famiglia di sua madre Kagome.

Gli ultimi due episodi del sequel dell'opera di Rumiko Takahashi, ci hanno presentato i nuovi personaggi che probabilmente accompagneranno le tre ragazze nel corso delle loro avventure, e le ultime scene del secondo episodio ci hanno lasciato con un intenso colpo di scena.

Moroha e Setsuna, alle prese con un demone, si sono ritrovate nel presente grazie ad un portale, che le ha improvvisamente portate in un'area dove erano presenti anche alcuni membri della famiglia Higurashi, che hanno immediatamente riconosciuto i lineamenti di Kagome nella giovane Moroha. Fortunatamente le tre ragazze riescono a respingere la minaccia demoniaca, causa del loro viaggio nel tempo.

Non essendo per nulla sorpresa dall'evento, perché abituata ai combattimenti di Inuyasha, la madre di Kagome si avvicina a Moroha, dicendole che assomiglia moltissimo a sua figlia, soprattutto per quanto riguarda gli occhi e lo sguardo. È una scena intensa, e allo stesso tempo triste, vista la situazione in cui si sono incontrate per la prima volta, anche se nel corso della serie questo particolare rapporto potrebbe approfondirsi, e magari dare ulteriore spazio agli altri Higurashi.

Ricordiamo che ha fatto il suo debutto anche Hisui, figlio di Sango e Miroku, e vi lasciamo ad una nuova teoria sulla madre delle figlie di Sesshomaru.