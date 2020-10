Yashahime: cosa è successo nel primo episodio del sequel di Inuyasha?

Dopo una lunga attesa, finalmente su Crunchyroll è arrivato il primo episodio di Yashahime: Princess Half Demon. Il sequel di Inuyasha ci ha introdotto ai personaggi dell'opera originale, alimentando nuovi dubbi e domande.

Intitolato "Inuyasha: Since Then", la prima puntata di Yashahime: Princess Half Demon ci aggiorna sulla situazione dei vecchi protagonisti, ma non prima di aver introdotto la nuova eroina, Towa. La ragazza, che indossa un abito moderno e possiede un libro dell'era Reiwa, attira le attenzioni di un lord locale, il quale cerca di persuaderla a rivelare preziose informazioni per il suo clan.

Towa, consapevole di poter arrecare gravi danni al futuro anche solo accennando qualcosa, non prende in considerazione questa possibilità nemmeno per un attimo, ma improvvisamente un servitore del lord rivela di conoscere un'altra ragazza proveniente dal futuro: Kagome. A questo punto, parte un flashback sui vecchi personaggi.

Dalla fine dell'opera di Rumiko Takahashi, Inuyasha e Kagome, in compagnia di Sango, Miroku e Shippo, vivono la propria quotidianità in tranquillità. Kagome sta ancora affrontando il suo percorso per diventare sacerdotessa, mentre Inuyasha continua ancora la sua solita vita. Ma un demone precedentemente sigillato da Kikyio, Root Head, torna in libertà e i due personaggi sono costretti a tornare in azione. Inoltre, un altro misterioso demone dalle sembianze di un gufo sembra osservare i loro movimenti.

In brevissimo tempo, Inuyasha e Kagome si sbarazzano di Root Head. I due si muovono ormai in perfetta sintonia e abbattere un demone di quel genere è un compito fin troppo facile. Tuttavia, la storia del servitore viene bruscamente interrotta, lasciando il pubblico in sospeso su cosa abbia causato la rottura del sigillo di Kikyo. La prima puntata di Yashahime: Princess Half Demon si conclude con la fuga di Towa, aiutata da Setsuna e Moroha. Quest'ultima riconosce la vera identità del servitore del lord: è in realtà il demone gufo mostrato nel flashback.



Questo primo episodio ha lasciato il pubblico con numerosi dubbi. In Yashahime Inuyasha e Kagome non sono cambiati per nulla, ma sono ancora in vita? Anche se potrebbe aver creato un po' di confusione in quegli spettatori che non conoscono l'opera originale, le premesse per una serie di successo ci sono tutte. Non ci resta che attendere il prosieguo di Yashahime. E nel frattempo, uno dei vecchi doppiatori sembra aver confermato il ritorno di Sesshomaru in Yashahime.