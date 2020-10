Yashahime: il terzo episodio illustra i legami familiari delle protagoniste

Yashahime: Princess Half-Demon è stato accusato di essere una serie inadatta a quella fetta di pubblico che non ha mai visto Inuyasha. Tuttavia, l'anime sta lentamente ribaltando questa nomea. Il terzo episodio ha infatti illustrato le origini delle protagoniste.

Intitolato "La Farfalla dei Sogni", il terzo episodio di Yashahime: Princess Half-Demon è ricco di azione, ma il momento cardine della puntata è stata un'importante rivelazione sull'identità di Towa e Setsuna. Le due gemelle sono le figlie di Sesshomaru, fratellastro demone di Inuyasha. A rivelarlo è stata l'anziana Kaede, la quale ha spiegato che Sesshomaru le ha lasciate nei boschi per farle completare un rito di coraggio.

Stando alla teoria di Kaede, un leone abbandona intenzionalmente i suoi cuccioli per vedere se sopravvivono; vale la pena di prendersene cura solamente se riescono a restare in vita. Dunque, Sesshomaru avrebbe abbandonato Towa e Setsuna per capire se erano realmente degne della sua paternità.

Ma al momento, Towa è posseduta da un demone, mentre Setsuna afferma di non ricordare assolutamente sua sorella. Il piano di Sesshomaru potrebbe non combaciare con la teoria dell'anziana; cosa sta architettando il fratello di Inuyasha?



Nel frattempo, Moroha si è rivelata essere molto probabilmente la figlia di Inuyasha e Kagome. Sota nota la somiglianza tra lei e sua sorella Kagome, ma la ragazza è ancora uno dei personaggi più misteriosi di Yashahime: Princess Half-Demon: il suo passato e il modo in cui sia diventata una cacciatrice di taglie è avvolto nell'oscurità.



Il terzo episodio del sequel di Inuyasha illustra anche il viaggio nel tempo avvenuto nella prima puntata. Il demone Root Head è in grado di manipolare l'Albero del Tempo, potendo così aprire dei portali temporali. In precedenza, il figlio di Sango e Miroku ha fatto il suo debutto in Yashahime: Princess Half-Demon.