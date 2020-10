Yashahime: nel quarto episodio del sequel di Inuyasha scopriremo cosa è successo a Rin

I primi episodi dell'anime di Yashahime: Princess Half-Demon stanno lentamente introducendo tutti i nuovi protagonisti, pur svelando ulteriori dettagli sui personaggi dell'opera creata da Rumiko Takahashi. Nella quarta puntata di questa serie animata, Rin farà il suo ritorno.

Nel terzo episodio di Yashahime: Princess Half-Demon sono stati illustrati i legami familiari delle tre protagoniste. Tuttavia, non è ancora chiara l'identità della madre di Towa e Setsuna, figlie di Sesshomaru. Stando alle teorie dei fan, ad aver dato partorito le due gemelle sarebbe stata Rin, la quale in Inuyasha provava un evidente affetto per Sesshomaru. Ma, almeno momentaneamente, la ragazza sembra essere scomparsa.

Su Twitter, la pagina @hanyo_yashahime ha condiviso alcune immagini teaser per l'episodio quattro dell'anime, che arriverà presto su Crunchyroll. Le foto sono state accompagnate da una breve presentazione della puntata, intitolata "Porta sul passato". Nel tentativo di riconquistare la memoria, Moroha aprirà un passaggio che la collegherà con il passato.

Ma nelle immagini promo, oltre alle tre protagoniste, appare anche una ragazza che sembra essere Rin. Nello scatto Rin è chiaramente divenuta adulta ed è rinchiusa in quello che sembra essere un albero. Analizzando il suo abbigliamento, un completo bianco tradizionalmente utilizzato in ospedale, si può pensare che la ragazza sia stata in qualche modo sigillata all'interno dell'Albero Sacro in seguito al parto delle gemelle. Cosa si cela dietro questo mistero? Nel frattempo, Moroha è al centro di un commovente incontro in Yashahime.