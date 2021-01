Yashahime: la figura materna di Towa e Setsuna è stata confermata

"Chi ha messo al mondo gli eredi di Sesshomaru?", questa è la domanda che circola tra la community di Yashahime: Princess Half-Demon sin dalla puntata d'esordio dell'anime. Ma il nuovo episodio ci ha finalmente donato la risposta che tanto attendevamo.

Se di Moroha già conoscevamo l'identità dei suoi genitori, Inuyasha e Kagome, di Towa e Setsuna era stata resa nota solo la figura paterna. Il mistero che ruota attorno all'identità della madre delle gemelle di Sesshomaru ha dato vita a un forte dibattito tra gli appassionati della serie sequel, ma la questione è stata finalmente chiusa dal nuovo episodio dell'anime.

Come sospettavano la maggior parte degli spettatori, la madre di Towa e Setsuna è Rin, la ragazzina che viaggiava al fianco di Sesshomaru in Inuyasha. La puntata, inoltre, ci ha fornito numerosi dettagli su come siano nate le gemelle e sui motivi per cui si trovino lontane dai loro genitori.

Un flashback mostra Sesshomaru portare via le due bambine appena messe al mondo da Rin e la motivazione pare essere una cometa che presagisce un disastro. Dietro la nascita di Towa e Setsuna, dunque, potrebbe esserci un ulteriore mistero, questa volta ancora più fitto. L'episodio ha sconvolto gli spettatori di Yashahime. Scopriamo 5 strani segreti su Inuyasha.