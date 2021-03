Yashahime è giunto al termine, le tre principesse non saranno mai più come prima

Giunge il momento dei saluti anche per Yashahime: Princess Half-Demon, sequel di Inuyasha che ci ha riportato all'epoca feudale giapponese attraverso l'irriverente ed emozionante storia delle tre principesse guerriere figlie dei vecchi protagonisti. Ma il finale della stagione ha creato un nuovo status quo che ha cambiato per sempre la serie.

Il penultimo episodio si era concluso con Sesshomaru che riportava in vita Lady Zero grazie al potere della sua Tenseiga. La vita della sorella di Kirinmaru, infatti, è legata a doppio filo con quella di Rin: se dovesse morire, anche la madre delle due gemelle perirebbe. Ma dopo essere risorta, Zero distrugge la spada di Sesshomaru e promette vendetta.

Intitolata "Le figlie di Sesshomaru", l'ultima puntata di Yashahime, però, rimescola ancora una volta le carte in tavola. Nonostante le scuse di Kirinmaru, il fratello di Inuyasha è stanco dei complotti e dei giochetti di Zero. Cambiando repentinamente idea, scatena la sua voglia di sangue: piuttosto che vedere la sua amata Rin come una pedina, preferirebbe vederla morta.

Ma a quel punto Kirinmaru, frustrato per la situazione, sparge via le Pietre Arcobaleno, colpevoli di questo confronto. Tuttavia, sua sorella è oramai determinata a combattere Sesshomaru e le sue figlie, e rinunciando al rapporto con Kirinmaru fugge alla ricerca delle pietre inseguita dal fratello di Inuyasha.

Rimaste sole, le tre principesse si trovano al cospetto di Kirinmaru, il quale afferma che avendo fatto troppo affidamento sulle pietre hanno indebolito i loro naturali punti di forza. Stuzzicata dalle sue parole, Setsuna parte all'attacco, ma con un clamoroso colpo di scena viene sorprendentemente uccisa.

Kirinmaru è dispiaciuto, non ha alcun reale desiderio di uccidere le tre ragazze, e considera questo atto come autodifesa. Ma Moroha e Towa, che nel frattempo si ricorda dell'incendio nella foresta, si preparano al combattimento.

Alimentate dalla furia per quanto appena avvenuto, le due principesse scatenano i loro pieni poteri. Moroha ottiene finalmente il completo controllo della sua trasformazione Beniyasha, mentre Towa si trasfroma nella copia carbone di suo padre. Combinando le loro potenzialità, il duo quasi abbatte il Demon Beast King. Alla fine, però, non riescono comunque a farcela.



L'ultimo episodio di Yashahime termina con un grandioso cliffhanger che suggerisce che molto probabilmente questa non è la reale fine di Setsuna. Con Tenseiga ormai in frantumi, Jaken, in compagnia del fabbro Totosai, scopre che una nuova spada leggendaria sta per nascere. Attraverso i resti della spada di Sesshomaru, questa lama potrebbe essere utilizzata per salvare la vita di Setsuna.

Ma se Setsuna morirà o resterà in vita lo scopriremo solamente nella seconda stagione di Yashahime. In precedenza, abbiamo assistito alla vendetta delle tre principesse di Yashahime.