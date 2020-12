Yashahime: il legame tra Moroha, Towa e Setsuna si è finalmente rinsaldato

Il nono episodio di Yashahime: Princess Half-Demon narra l'emozionante storia di un piccolo demone in cerca vendetta per suo padre, oltre che presentare agli spettatori uno dei Quattro Pericoli. Come hanno fatto le tre protagoniste a sbarazzarsi di questo grande ostacolo?

Durante il nono episodio di Yashahime: Princess Half-Demon, intitolato Meifuku, la bestia infernale e disponibile allo streaming gratuito su Crunchyroll, Moroha, Towa e Setsuna si imbattono in Meifuku, un demone tartaruga il cui padre è stato ucciso da uno dei Quattro Pericoli, Konton. Questa malvagia figura intende far svanire magicamente tutto ciò che considera sgradevole, ovviamente a spese di chiunque gli si pari dinanzi.

I primi frangenti della puntata vedono Moroha cercare di convincere Setsuna e Towa ad andare a caccia di una taglia insieme a lei. Tuttavia, le due gemelle sono disinteressate e lasciano in preda alla solitudine la figlia di Inuyasha. Le due cugine, però, alla fine si lasciano coinvolgere e partono in cerca della taglia.

È qui che le tre mezze demoni incontrano Meifuku, presentato come un demone tartaruga ancora bambino che spera di ottenere vendetta inseguendo Konton. Con l'aiuto di Towa e dello spirito di suo padre, il piccolo demone riesce a spezzare le difese impenetrabili del suo arcinemico, permettendo all'anima del suo defunto genitore di trovare finalmente la pace.

Tema dell'episodio è l'amore e il sostegno familiare. Meifuku riesce a prevalere su Konton solamente grazie al sostegno di suo padre, mentre Moroha, fino a ora imperturbabile agli eventi, riesce a trovare sollievo solamente grazie alle sue due cugine. Le tre eroine si sono finalmente avvicinate e hanno appreso che unite sono un team imbattibile. In attesa della prossima puntata, osserviamo la bizzarra armatura di Towa in Yashahime. Inoltre, ammiriamo l'evoluzione di Sesshomaru in Yashahime; da antagonista a padre.