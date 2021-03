Yashahime: un misterioso personaggio ha permesso a Setsuna di ottenere il suo pieno potere

Dopo alcuni episodi prettamente incentrati su eventi passati, l'anime di Yashahime: Princess Half-Demon finalmente torna a concentrarsi sul percorso formativo delle tre giovani protagoniste. E il nuovo potere ottenuto da Setsuna è a dir poco spaventoso.

Rimasta in agguato sullo sfondo, la misteriosa Lady Zero si è finalmente palesata dinanzi alla tre principesse durante l'episodio 22 della serie animata. Intitolata "Il sigillo rubato", la puntata permette agli spettatori di scoprire quello di cui Zero è realmente capace, oltre che fornire una preziosa informazione sulla sua identità.

Lady Zero è la sorella maggiore di Kirinmaru, ma a quanto pare il rapporto tra i due è piuttosto distante. A conferma di ciò, quando nota il taglio sulla sua guancia, afferma che Kirinmaru sarebbe in serio pericolo qualora affrontasse il trio nella loro forma demoniaca completa. Una brava sorella farebbe tutto ciò che in suo potere per impedire che questo accada, ma Zero, invece, si propone di sbloccare il potenziale di una delle tre protagoniste. A quanto pare, Zero incolpa suo fratello per la morte del Grande Cane Demone, per il quale l'abbiamo vista piangere e dare origine alla Perle Arcobaleno nell'episodio precedente.

Nel corso della nuova puntata, Zero rimuove senza alcuna difficoltà il sigillo che Miroku applicò su Setsuna affinché non perdesse mai più il controllo, come avvenne durante la sua spaventosa trasformazione. Inoltre, Lady Zero lancia un incantamento su Towa, che cercava di trattenere Setsuna. Privata della sua Perla Arcobaleno, donata a Riku, la figlia di Sesshomaru sembra essere vulnerabile alla magia di Zero e questo particolare dettaglio lancia un'ombra sulla relazione amorosa tra Towa e Riku.

Con le cugine ormai bloccate, l'ultima speranza ricade su Moroha, ma Zero rivela che qualora venisse ferita, tutti quelli a lei magicamente legati morirebbero. Proprio durante questa clamorosa rivelazione, la scena si sposta su Rin, addormentata nell'Albero delle Età. Che il suo sonno magico sia stato causato proprio da Zero?