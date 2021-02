Yashahime: Moroha si scatena contro gli ammazza demoni nell'episodio 19

Dopo gli eventi del precedente episodio della serie sequel Yashahime: Princess Half Demon i fan si aspettavano un seguito al ritorno di Sesshomaru, con qualche dettaglio che permettesse loro di ricollegare la storia di Moroha, Towa e Setsuna con quanto visto in Inuyasha, invece si sono ritrovati ad assistere ad una stravagante battle royale.

Moroha infatti si ritrova a dover affrontare gli Sterminatori di Demoni in una sfida organizzata dalla figlia del daimyo apparso nel primo episodio. La puntata si apre proprio con l'evocazione dei guerrieri da parte della Principessa Aiya, nonostante all'appello manchi Kohaku. Aiya promette loro delle posizioni come mercenari al servizio di suo padre, se parteciperanno ad una battaglia diretta con un gruppo di cacciatori. I combattenti si rivelano subito molto emozionati all'idea di venire in qualche modo promossi, ma il loro entusiasmo si spegne quando scoprono di avere contro Moroha.

Setsuna è infatti l'unica in grado di gestire Moroha, e le due si mettono d'accordo per non far sapere nulla della battaglia a Towa. L'episodio continua con una successione di scene esilaranti, che vengono interrotte proprio dall'arrivo di Towa, scioccata dalle azioni di Setsuna, la quale ha messo in pericolo la vita di Moroha perché crede che il suo obiettivo sia più importante di qualsiasi relazione personale. Naturalmente si trattava di una messinscena orchestrata da Moroha e gli Sterminatori per garantire loro una nuova occupazione, e la figlia di Inuyasha e Kagome ha finto di essere stata sconfitta e uccisa.

L'arrivo di Kohaku però fa capire che la principessa Aiya non ha mai avuto intenzione di promuovere gli Sterminatori, e voleva in realtà solo prendersi gioco di Setsuna e Moroha, che cercando di fuggire da suo padre avevano sporcato il suo prezioso kimono.

Ricordiamo che Sesshomaru è tornato in grande stile, e vi lasciamo alla spaventosa forma demoniaca di Setsuna nel promo del prossimo episodio.