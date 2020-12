Yashahime: Moroha sostiene Towa mentre affronta la sua più grande debolezza

In questi primi episodi di Yashahime: Princess Half-Demon gli spettatori sono stati abituati nel vedere Towa risolvere ogni sorta di situazione. Tuttavia, la dodicesima puntata vede la figlia di Sesshomaru del tutto inerme verso un nuovo pericolo. A sostenerla, però, ci sono sua cugina Moroha e sua sorella Setsuna.

È ormai chiaro che la protagonista centrale di Yashahime: Princess Half-Demon sia Towa. Non solo la trama ruota attorno alla sua volontà di far tornare la memoria a sua sorella, ma gli scontri vengono risolti unicamente grazie al suo intervento. L'anime, infatti, ci ha lentamente abituato a una formula classica: le tre guerriere combattono un avversario, vengono sopraffatte e poi Towa scatena un nuovo potere micidiale che risolve la situazione. Tuttavia, il dodicesimo episodio ribalta questo cliché.



Intitolato "Notte di novilunio, Towa dai capelli corvini", il dodicesimo episodio vede il ritorno di Konton, il quale trova che il fatto che le tre principesse siano mezze demoni sia di cattivo gusto. Tuttavia, al suo fianco si palesa un mezzo demone al suo comando, Nikosen, un saggio corrotto che si trasformò in un'entità demoniaca.

In una situazione di normalità, le tre protagoniste si sarebbero sbarazzate di questo avversario senza alcun difficoltà, ma Towa pare soffrire dello stesso problema di suo zio Inuyasha. Abbagliata dalla luce lunare, la ragazza torna alla forma umana, restando indifesa di fronte all'antagonista.



Tuttavia, quando Towa crolla al tappeto, viene sostenuta da Moroha, la quale respinge Nikosen e porta la cugina al sicuro. Al termine dello scontro, è ancora una volta Towa a sbarazzarsi del nemico, ma a differenza degli episodi passati questa volta le sue due compagne la hanno risollevata in un momento di grave difficoltà. Prima di questo evento, la figlia di Inuyasha sembrava essere stata messa da parte in Yashahime. Scopriamo la strada verso la redenzione di Kohaku in Yashahime.