Yashahime: per quale motivo Moroha è stata messa da parte?

Dopo soli dieci episodi, il pubblico comincia a muovere le prime accuse verso Yashahime: Princess Half-Demon. Secondo i fan, l'anime è troppo confusionario per chi non ha seguito Inuyasha e negli ultimi episodi ha oscurato fin troppo una delle tre protagonista dell'opera. Ma perché Moroha è stata emarginata?

Fin dall'inizio dell'anime è stato chiarito che la vera protagonista dell'opera è Towa, una delle due figlie di Sesshsomaru. Lo scopo della ragazza è cercare di far recuperare la memoria a sua sorella Sestuna, così da poter finalmente recuperare il rapporto con lei. La gemella smemorata, dunque, veste il ruolo di personaggio di supporto al protagonista: Setsuna cerca di contrapporsi ai tentativi di riconciliazione restando concentrata sulla sua missione, cacciare i demoni.

E qual è invece il ruolo di Moroha? La figlia di Inuyasha e Kagome, al momento, sembra interessata unicamente al denaro. La ragazza sembra quasi la terza incomoda, una figura volta unicamente ai risvolti ironici.

Un esempio lampante di questa analisi è il decimo episodio di Yashahime: Princess Half-Demon. La puntata vede una grande evoluzione nel rapporto tra Towa e Setsuna, mentre Moroha viene completamente dimenticata, apparendo per breve tempo solamente verso il termine dell'episodio. Secondo voi prossimamente verrà dedicato più spazio a questo personaggio? Nel frattempo, ammiriamo la cruenta battaglia tra Towa e Setsuna in Yashahime. Il legame tra le tre protagoniste si è finalmente rinsaldato in Yashahime.