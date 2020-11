Yashahime: la nuova bizzarra armatura tartaruga di Towa

Il nono episodio della serie animata di Yashahime: Princess Half-Demon vede le tre protagoniste impegnate in un duro scontro con una delle Quattro Furie. Per sbarazzarsi del potente avversario, Towa ha indossato un'armatura che segna il ritorno di un demone che nella serie originale ha avuto un ruolo di primo piano.

Mentre Moroha, Towa e Setsuna cerano di sconfiggere la Furia nota come Kinton, il quale possiede la capacità di sfoderare incredibili abilità attraverso dei segni maledetti, incontrano il figlio del temibile demone tartaruga Meioju.

Nel tentativo di ottenere un'armatura che lo proteggesse durante le sue numerose battaglie, Kinton uccise Meioju. Quando le tre mezze demoni vengono a sapere che su di lui pende una taglia enorme, si gettano subito alla sua ricerca. Ma l'avversario ha una difesa impenetrabile e gli attacchi di Moroha, Towa e Setsuna non sortiscono alcun effetto; quando sembrava stessero per essere sopraffatte, appare Meifuku, una piccola tartaruga demoniaca.

Legandosi a Towa, Meifuku fornisce l'energia sufficiente a spezzare l'armatura di Kinton, il quale si ritrova costretto a fuggire giurando vendetta. Che ve ne pare della nuova armatura della figlia di Sesshomaru? Scopriamo il motivo per cui Inuyasha e Kagome si sono separati da Moroha in Yashahime. Da antagonista a padre; ammiriamo l'evoluzione di Sesshomaru in Yashahime.