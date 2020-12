Yashahime: nuovi poteri per Setsuna e un importante ritorno nell'episodio 13

Come era prevedibile nella serie Yashahime: Princess Half Demon i protagonisti originali stanno ricoprendo un ruolo marginale, dando molto più spazio a Towa, Setsuna e Moroha, aspetto che molti appassionati hanno comunque apprezzato, ma che ha anche ottenuto particolari critiche. L'episodio 13 tuttavia è stato segnato dal ritorno di un personaggio.

Dal titolo "I Deliziosi Monaci Feudali" la puntata in questione è stata ricca di eventi molto particolari, come l'introduzione di Totetsu, un demone gigante che adora fare solo una cosa: nutrirsi continuamente di monaci e uomini profondamente legati alla vita monastica e religiosa, e usa anche una perla attraverso la quale è in grado di capire se i monaci che ha davanti siano effettivamente puri.

L'evento principale dell'episodio è la missione che viene affidata a Hisui, Setsuna e Towa, mandati a proteggere il padre del ragazzo, ovvero Miroku. Scopriamo che Hisui non nutre particolare rispetto nei confronti del padre, che si è ritirato sulle montagne per 1000 giorni di allenamento, mentre lui e suo zio rischiavano la vita ogni giorno lottando contro i demoni. Miroku però si è isolato per cercare di ottenere un potere divino, non essendo più in grado di usare certe sue abilità.

Il suo allenamento è continuato, fino all'arrivo di Totetsu. Lo scontro si fa incredibilmente intenso, i colpi che Miroku usa non sono percepibili per nessuno, nemmeno per suo figlio Hisui, che perde la pazienza e cerca di colpire il nemico, ricevendo il colpo lanciato da lui stesso a causa di una raffica di vento. Reagisce quindi, tempestivamente, Setsuna, che chiede a Miroku di liberarla dal sigillo che lui stesso le aveva fatto.

Questo sigillo serve per contenere il suo potere demoniaco, visto che Setsuna riesce a trasformarsi in un demone vero e proprio, con fauci e segni violacei. Inoltre sembra che abbia ereditato un potere venefico, che usa per cacciare Totetsu. Subito dopo Miroku effettua nuovamente il sigillo per far tornare nella sua forma umana la ragazza.

Si tratta indubbiamente di un potere molto interessante, che potrebbe rivelarsi utile in futuro. L'episodio 13 si conclude con un riavvicinamento tra Miroku e Hisui, che decide di stare vicino a suo padre negli ultimi 200 giorni di allenamento, facendo prima una visita a sua madre, Sango. Ricordiamo che Moroha ha sostenuto Towa contro la sua grande debolezza, e vi lasciamo scoprire come Yashahime è riuscita a creare un perfetto effetto nostalgia.