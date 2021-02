Yashahime: il nuovo episodio svela la più grande debolezza delle protagoniste

Nonostante abbiano più volte dimostrato la loro abilità in combattimento, le tre protagoniste di Yashahime: Princess Half-Demon sono ancora carenti in termini di strategie e questa loro debolezza potrebbe essere un grande vantaggio da sfruttare nei loro confronti.

Nel 17° episodio del sequel di Inuyasha, intitolato "La trappola delle due Bestie", Riku continua a tessere la sua intrecciatissima tela. Kirinmaru crede che il ragazzo sia il suo servitore più fidato, ma la sua lealtà sembra appartenere unicamente a sé stesso.



Difatti, è Riku a suggerire a Konton di progettare una trappola per le tre principesse. Utilizzato come esca, Totetsu viene sfruttato per far cadere nell'intricato tranello le protagoniste, che ingenuamente ci cadono in pieno.



Ingannate e separate da un campo magico, le principesse riescono a liberarsi unicamente grazie a un colpo di fortuna. Considerando però che in futuro le attendono ardue sfide, Moroha, Towa e Setsuna dovranno lavorare duramente per migliorare la loro affinità in combattimento.

Con avversari del calibro delle Quattro Bestie, le figlie di Inuyasha e Sesshomaru non possono permettersi di lanciarsi in combattimento senza prima studiare una tattica. Nel frattempo, il passato di una protagonista di Yashahime le ha ricordato una grande lezione. Il regista di Yashahime ha parlato delle sfide affrontate nella produzione del sequel.