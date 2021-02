Yashahime: il passato di Setsuna e la sua spaventosa trasformazione

Fino a ora in Yashahime: Princess Half-Demon sono state svelate le origini di Towa e Moroha. Agli spettatori resta dunque un ultimo dubbio: cosa è accaduto a Setsuna prima che si incontrasse nuovamente con sua sorella?

L'episodio 20 di Yashahime inizia con la giovane principessa che racconta la sua storia a Towa. Dopo che un in incendio boschivo distrusse la loro casa d'infanzia, la piccola Setsuna rimase seduta sul posto, paralizzata dalla paura. A salvarla ci pensò Jaken, il più fedele suddito di suo padre, il quale la portò nel villaggio dei mezzidemoni di Shiori.



A quanto pare, la ragazza è cresciuta pacificamente nel villaggio, protetta dalle barriere magiche di Shiori. Per tutto il suo tempo con i mezzidemoni, però, Setsuna continuava a ricevere delle misteriose lettere che contenevano istruzioni su come addestrarsi.



Dato che è stato Jaken a portare la piccola Setsuna al villaggio, non è difficile dedurre che dietro a quelle lettere ci fosse l'ombra di Sesshomaru. Il fratello di Inuyasha, infatti, non è il padre assente che si pensava essere all'inizio dell'opera. Sebbene non fosse lì con lei per crescerla, era comunque interessato alla sua vita e alla suo sviluppo.



In seguito a questo flashback, Setsuna si ritrova a dover combattere Gaga Gozen, utilizzando i suoi poteri come mai fatto in precedenza. Trasformandosi nella sua forma demoniaca, la principessa perde il controllo, facendo letteralmente a pezzi Gozen con i suoi artigli in un esplosione di sangue.



Quando l'episodio sta per volgere al termine, Miroku crea una sigillo per contenere i poteri demoniaci di Setsuna, impedendole di cadere preda della furia come appena accaduto. Osserviamo Moroha scatenarsi contro gli ammazza demoni in Yashahime.