Yashahime: perchè le eroine rifiutano la missione dell'Albero del Tempo?

Nel quarto episodio di Yashahime: Princess Half-Demon, le tre eroine protagoniste ritornano nel passato e si trovano faccia a faccia con una terrificante minaccia: un demone che vuole distruggere il mondo, e Towa, Setsuna e Moroha... lo ignorano.

Dopo aver viaggiato indietro nel tempo, l’Albero del Tempo da una missione alle tre eroine, una missione che probabilmente sarà fondamentale per la serie. L’Albero del Tempo chiede alle tre di uccidere Kirinmaru. Il malvagio intento di Kirinmaru è infatti quello di distorcere il tempo e distruggere il mondo facendolo diventare nulla.

Kirinmaru, il Demone Re Bestia, è da molto tempo tenuto a bada del Grande Demone Cane. Kinmaru regnava nell’est, mentre il Grande Demone Cane regnava ad ovest. Quello che ci lascia a bocca aperta, è scoprire che il Grande Demone Cane è in realtà il padre di Sesshomaru. In questo momento, l’Albero del Tempo rivela alle gemelle Setsuna e Towa che Sesshumaro è il loro padre, ma nessuna delle due si ricorda della sua esistenza.

L’Albero continua dicendo che Sesshomaru ha rifiutato di ereditare i poteri del Grande Demone Cane, e che sbilanciando l’equilibrio dei poteri, ha reso Kinmaru molto più forte. L’Albero del Tempo chiederà alle eroine mezzo demone di fermare Kinmaru, e sappiamo che dovranno utilizzare il timetravel per sconfiggerlo, ma non sappiamo ancora come.

Secondo l’Albero, Sesshomaru è parte del problema e le ragazze dovranno ucciderlo. Le due gemelle, nonostante non abbiano mai visto il padre, si rifiutano di ucciderlo, rifiutando così la missione dell’Albero, lasciando la cugina Moroha di stucco.

Mentre il terzo episodio ha rivelato i legami familiari delle tre protagoniste di Yashahimen questo quarto episodio scopriremo cosa è successo a Rin, la giovane seguace di Sesshomaru potrebbe essere la madre delle due gemelle.

Cosa ne pensate di questo episodio di Yashahime? Fatecelo sapere nei commenti!