Yashahime: poster per il sequel di Inuyasha ripresenta vecchi personaggi

Con l'inizio di Yashahime, molti fan dell'ormai concluso Inuyasha sono tornati a sognare, ed è sull'onda di questo grande ritorno che ci viene svelato l'artwork di un nuovo poster raffigurante vecchi e nuovi eroi della saga.

Inuyasha si concluse ormai anni fa con la riunione dell'omonimo protagonista e Kagome nell'era feudale. Anni dopo sono la figlia di questi ultimi e le figlie di Sesshomaru a fare da protagoniste per la nuova storia.

Nel poster da poco pubblicato possiamo vedere i tre nuovi personaggi principali: Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome, al centro e Towa e Setsuna, figlie di Sesshomaru, nella in basso. Ciò che però colpirà piacevolmente i fan sono la presenza di vecchie conoscenze nella parte alta dell'artwork, ovvero Inuyasha e Sesshomaru stessi, i quali, nonostante gli anni intercorsi tra le due serie non sembrano cambiati di una virgola se non per un'espressione un poco più addolcita.

Gli appassionati della saga sembrano essere molto attivi, recentemente a proposito di Towa e Setsuna ci si è chiesti chi potrebbe essere la madre di queste due protagoniste di Yashahime. In molti seguono attentamente gli sviluppi della serie sperando magari in un ritorno di Inuyasha e Kagome ad affiancare le nuove protagoniste.

Iniziato nell'Ottobre del 2020 Yashahime può essere recuperato su Crunchyroll. Voi cosa pensate della serie? la state seguendo? attendete anche voi il ritorno dei vecchi protagonisti? Fatecelo sapere con un commento.