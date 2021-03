Yashahime: Princess Half-Demon, un leak annuncia la seconda stagione dell'anime

Il sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon, ha già avuto modo di far parlare di sé al pubblico sia nel bene quanto nel male. Nonostante un paio di polemiche, i fan hanno accolto con piacere il ritorno dei personaggi immaginati dall'autrice Rumiko Takahashi, un'icona del genere anime e manga.

Dopo aver narrato eventi passati, la trama ha finalmente ripreso la storia delle tre eroine che tuttavia si fermerà nuovamente a breve in quanto l'anime era previsto per terminare con l'episodio 24. L'ultima puntata, salvo cambiamenti dell'ultimo minuto, dovrebbe debuttare nella giornata di domani e probabilmente porterà con sé una lieta novella.

Una fonte affidabile su Wibo, infatti, ha svelato in anticipo un nuovo progetto anime per Yashahime: Princess Half Demon, presumibilmente una nuova stagione televisiva dato il grande successo riscosso dal sequel di Inuyasha. Ad ogni modo, la fonte fa sapere che a giorni dovrebbe arrivare l'annuncio ufficiale che sembra ormai soltanto una formalità. Crunchyroll, che detiene i diritti per la trasmissione in Italia dell'anime, descrive la trama dell'anime quanto segue:

"Yashahime: Princess Half-Demon segue la storia delle figlie di Sesshomaru e Inuyasha mentre intraprendono un viaggio attraverso il tempo. Ambientato nell'epoca feudale giapponese, le gemelle per metà demone, Towa e Setsuna, sono state divise da un incendio nella foresta. Towa, mentre cercava disperatamente la sorella minore, si avventura in un tunnel misterioso che la trasporta nel Giappone contemporaneo dove viene trovata e allevata dal fratello di Kagome Higurashi, Sota, e la sua famiglia. Dieci anni dopo si riapre il tunnel che connette le due ere, permettendo a Towa di riabbracciarsi con Setsuna, ormai una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku. Ma Towa rimane scioccata nello scoprire che Setsuna sembra aver perso ogni ricordo della sua sorella maggiore. Una volta incontrata Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre giovani ragazze viaggiano attraverso le due ere in un avventura volta a riottenere il passato perduto."

