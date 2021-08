Yashahime: Princess Half-Demon torna ad ottobre, online il primo trailer della Stagione 2

Il sito web ufficiale di Yashahime: Princess Half-Demon ha pubblicato a sorpresa il primo trailer della seconda stagione dell'anime spin-off, in uscita il 2 ottobre 2021. Il nuovo trailer svela la presenza di un nuovo personaggio, Rion, figlia dell'antagonista Kirinmaru interpretata da Saki Fujita.

La prima stagione di Yashahime: Princess Half-Demon è iniziata a ottobre 2020 e si è conclusa a marzo 2021, riscuotendo un discreto successo in tutto il mondo. Subito dopo la conclusione del ventiquattresimo e ultimo episodio lo studio di animazione Sunrise ha annunciato la produzione della Stagione 2, affermando che le nuove puntate sarebbero uscite nel 2021. Fortunatamente il Covid non ha rallentato i lavori, e la prima key visual reperibile in calce conferma la data d'uscita.

Yashahime: Princess Half-Demon è un sequel/spin-off di Inuyasha, ispirato proprio al manga di Rumiko Takahashi. Di seguito potete leggere la sinossi: "Le figlie di Sesshomaru e Inuyasha itnraprendono un viaggio che trascende il tempo! Nel Giappone feudale, le gemelle mezzo demone Towa e Setsuna vengono separate l'una dall'altra durante un incendio boschivo. Mentre cerca disperatamente la sorella minore, Towa arriva nell'attuale Giappone, dove viene trovata e cresciuta dal fratello di Kagome, Higurashi Sota, e dalla sua famiglia". Vi ricordiamo che tutti gli episodi dell'anime sono disponibili gratuitamente su Crunchyroll Italia.

