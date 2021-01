Yashahime: il regista parla delle sfide affrontate nella produzione del sequel

Alcuni giorni fa sul sito giapponese Mantan Web è stata pubblicata un'intervista a Teruo Satou, regista dell'anime Yashahime: Princess Half Demon, sequel della celebre serie Inuyasha, durante la quale sono emersi interessanti dettagli riguardo la sfida che lo studio di produzione ha dovuto affrontare.

"Creare una nuova serie del franchise di Inuyasha ci ha messo sotto una grande pressione, però è stata realizzata magnificamente. Il team di produzione ama i personaggi, e speriamo che anche ai fan stiano piacendo le tre principesse" ha dichiarato lo stesso Satou, riferendosi naturalmente alle due figle di Sesshomaru, Towa e Setsuna, e a Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome, protagoniste della serie. Una delle sfide più impegantive, come sottolineato da Katsuyuki Sumisawa, sceneggiatore del sequel, è stato trovare il modo giusto di presentare personaggi già ben conosciuti a gran parte della community.

"Non voglio tradire le aspettative degli appassionati del franchise originale, per questo mi chiedo esto in che modo, e in quale momento, sarebbe giusto presentare nuovamente i personaggi, lo percepiranno bene o male? Siamo molto attenti a definire dove andrà la storia, e chiederemo conferma della nostra proposta a Rumiko-sensei, per avere la sua approvazione riguardo lo sceneggiato." In effetti la serie si trova attualmente in un momento in cui le tre protagoniste vagano per il mondo, senza alcuna traccia di Sesshomaru e Inuyasha.

A questo il regista ha risposto che la decisione di rivelare il mistero dietro alla nascita delle due gemelle è stata presa poco tempo fa, e ha poi concluso l'incontro dicendo: "Nonostante Sumisawa si trovi alla sceneggiatura, sembra che abbia alimentato le aspettative per molto tempo creando un piccolo disastro. Visto che non abbiamo a disposizione una storia come base stavolta, tutti si preoccupano riguardo il futuro di questa storia, soprattutto se non viene compresa, per questo ci sentiamo sopraffatti. Tuttavia, non possiamo nemmeno dare molte informazioni a riguardo, anche se questo è il vantaggio di un'opera originale, mantenere un profilo basso. Ora che abbiamo finalmente "piantato i semi", gli spettatori potranno vedere come gradualmente sbocceranno in dei bellissimi fiori, quindi aspettate."

