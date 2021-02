Yashahime: il ritorno in grande stile di Sesshomaru

Nonostante abbia un ruolo centrale nella narrazione, essendo il padre di Towa e Setsuna e avendo soggiogato Inuyasha e Kagome, finora Sesshomaru è stato una figura totalmente marginale in Yashahime: Princess Half-Demon. Ma nel diciottesimo episodio dell'anime, il demone fa finalmente la sua apparizione.

Intitolata "Sesshomaru e Kirinmaru", la puntata vede le tre principesse ancora bloccate nella trappola di Konton. Il malvagio membro delle Quattro Bestie si prende gioco delle protagoniste, ma sfruttando una sua abilità ereditaria, Towa riesce a distruggere la magia che le blocca e Konton con essa.

A raccogliere la perla arcobaleno dell'antagonista è però Riku, il quale rivela che intende raccoglierle unicamente per se stesso e che non ha intenzione di darle a nessun altro, nemmeno al suo maestro Kirinmaru. Ma il Demone Re Bestia non prenderà alla leggera questa insubordinazione.



Evento chiave dell'episodio è il momento in cui viene rivelato che Kirinmaru è dietro all'incantamento che ha rubato la capacità di dormire di Setsuna. Il motivo per cui lo ha fatto è ancora un mistero, ma le tre principesse decidono di attaccare il demone per liberare la gemella.

Kirinmaru si rivela tuttavia essere un avversario totalmente fuori portata e per quanto ci provino, le tre protagoniste non riescono nemmeno a sfiorarlo; persino la trasformazione in Beniyasha di Moroha suscita nell'avversario solamente delle sonore risate. Ma quando Towa riesce incredibilmente a mettere a segno un colpo, la furia di Kirinmaru sembra abbattersi sul trio.

Proprio nel momento del bisogno, Sesshomaru fa il suo debutto impugnando la sua spada contro il Demone Re Bestia. I due dimostrano capacità di combattimento incredibili, ma arrivando a una situazione di stallo, Kirinmaru decide di ritirarsi. Prima di andare, però, ricorda al fratello di Inuyasha che devono ancora lavorare insieme.

Esattamente come è arrivato, Sesshomaru abbandona il campo di battaglia senza dire nemmeno una parola, lasciando le sue figlie incredule a riflettere su quanto appena avvenuto. Quale mistero si cela dietro Sesshomaru e Kirinmaru?



In precedenza, il diciassettesimo episodio di Yashahime aveva evidenziato la più grande debolezza delle protagoniste. La spaventosa forma demoniaca di Setsuna nel promo dell'episodio 20 di Yashahime.