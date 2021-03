Yashahime: è sbocciato un nuovo amore? Lo strano rapporto tra Towa e Riku

Sin dal principio, Inuyasha ha posto in evidenza il rapporto d'amore e odio tra il protagonista e Kagome. Nel suo sequel, però, le tre principesse sembravano ben lontane dall'idea d'innamorarsi o di approcciarsi a una love story; questo fino a ora. Scopriamo cosa sta accadendo in Yashahime: Princess Half-Demon.

Dopo aver rivelato l'origine delle Perle Arcobaleno mediante un flashback, l'episodio 21 della serie animata si concentra sul particolare rapporto tra Towa e Riku. Prima di questa puntata c'erano stati diversi cenni di flirt tra i due, ma adesso sembra essere finalmente sbocciato qualcosa di più.

Ad ammettere ciò è lo stesso Riku, il quale afferma che sebbene lavori per Kirinmaru non è stato in grado di resistere nell'aiutare Towa. Nonostante questo, ancora non riesce a capire se questi sentimenti siano amore o qualcos'altro.

D'altro canto, anche Towa conferma di non capire se sia innamorata o meno, ma appare evidente che le piaccia qualcuno e quel qualcuno è proprio Riku. Infatti, al termine della battaglia contro Totetsu, in cui Riku si pone dinanzi a lei per proteggerla dall'attacco di alcune api velenose, Towa gli regala la sua Perla Arcobaleno.

Questa mossa non pare la più furba che potesse compiere, ma Towa come sempre agisce unicamente mossa dai sentimenti e non si rende conto di quanto fatto fino a quando sua sorella Setsuna non le fa notare che adesso Kirinmaru diverrà ancora più potente.

Secondo voi alla fine i due formeranno una coppia? Nel frattempo, ecco il passato di Setsuna in Yashahime: Princess Half-Demon.