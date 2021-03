Yashahime: il segreto di Riku e l'origine delle Perle Arcobaleno

Sin dal primo episodio è stat evidente come la trama di Yashahime: Princess Half-Demon fosse intrisa di segreti e misteri, che stanno lentamente venendo a galla. Nell'episodio 21 dell'anime, intitolato "Il segreto delle Perle Arcobaleno", vengono svelate le reali intenzioni di Riku, nonché l'origine delle sette Perle.

Fulcro della puntata, disponibile alla visione in streaming su Crunchyroll, sono le Perle Arcobaleno, apparentemente legate al gioiello Shikon di Inuyasha, posseduto da Lady Zero nel flashback iniziale dell'episodio.

Dopo aver cercato il grande cane demone e aver appreso della sua morte, Riku torna dalla sua signora per farle sapere dell'accaduto. Sconvolta dalla notizia, la sorella di Lord Kirinmaru scoppia in un fragoroso pianto e utilizza il gioiello Shikon per liberarsi del suo potere demoniaco e delle sue emozioni, trasformando le lacrime nelle sette Perle Arcobaleno. Sebbene in questo flashback si sia trasformata in un essere umano, circa duecento anni dopo Lady Zero è ancora viva e vegeta, pronta a eliminare le tre protagoniste.

Questo retroscena svela anche alcuni interessanti dettagli su Riku, dato che è ben diverso da quello astuto a cui siamo abituati nel presente. Quando informa Lady Zero della triste notizia, il ragazzo ha un'aria innocentemente infantile e sembra non capire realmente quello che gli succede intorno. Durante l'episodio, poi, possiamo vederlo riferirsi a se stesso come un burattino, che in quel momento sia stato appena creato?

Questo flashback, infine, spiega agli spettatori il motivo per cui Riku sta cercando così insistentemente le Perle Arcobaleno. Il momento di dolore di Zero pare aver avuto un forte impatto su di lui e se ora è alla ricerca delle Perle è perché esse sono nient'altro che lacrime della sorella di Kirnmaru. Nel precedente episodio di Yashahime è emerso il lato demoniaco di Setsuna.