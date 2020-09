Yashahime: il sequel di Inuyasha uscirà su Crunchyroll, si attendono news per l'Italia

La serie animata di Yashahime, sequel del popolarissimo Inuyasha, ha finalmente una data di uscita. Crunchyroll e Funimation hanno svelato che trasmetteranno presto l'anime sulle proprie piattaforme streaming.

I fan potranno presto immergersi nuovamente nell'universo dell'opera creata da Rumiko Takahashi. Data la rapida ascesa degli anime sulle piattaforme streaming, era lecito aspettarsi l'arrivo di questa nuova serie, anche se non così in breve tempo. Yashahime si concentrerà su una nuova generazione di esseri soprannaturali, i quali saranno i diretti discendenti di Inuyasha e del suo fratellastro Sesshomaru.

Yashahime seguirà le avventure di Towa, figlia di Sesshomaru, la quale, venendo intrappolata nell'era moderna, è stata separata dalla sorella gemella. Dopo diversi anni, le due sorelle si riuniranno, solamente per scoprire che Setsuna è divenuta un ammazza-demoni senza memoria al servizio di Kohaku. Per recuperare i suoi ricordi, Towa chiederà aiuto a sua cugina Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome.

Crunchyroll e Funimation hanno annunciato su Twitter che Yashahine arriverà nei loro cataloghi a partire dal 3 ottobre. Al momento, per il nostro territorio non si hanno ancora conferme ufficiali. Su Funimation, Yashahine sarà accompagnato dalla serie originale. Questa nuova avventura si svolgerà decenni dopo il finale del capitolo principale, il quale ha lasciato numerose domande in sospeso. I protagonisti di Yashahine sapranno sicuramente sorprendere i fan, ma nel frattempo possiamo goderci la ending theme cantata da Uru.