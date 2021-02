Yashahime: la spaventosa forma demoniaca di Setsuna nel promo del prossimo episodio

L'anime di Yashahime: Princess Half-Demon sta lentamente portando gli spettatori a conoscere le tre protagoniste e il loro oscuro passato. Il legame tra Moroha, Towa, Setsuna e i loro genitori è ancora al centro di un grande punto interrogativo, ma una di esse sta per attingere ai poteri demoniaci del padre.

In un fotogramma tratto in anteprima dall'episodio 20 del sequel di Inuyasha, che potete ammirare in calce alla notizia, Setsuna sembra essere in preda all'ira più totale. Il viso dolce della gemella di Towa è cambiato in modo drastico: i suoi occhi si sono fatti più sottili e rabbiosi e i suoi denti sono più affilati che mai, come delle zanne.

Pare dunque evidente che la giovane principessa stia per sperimentare per la prima volta la sua spaventosa forma demoniaca. Essendo un demone puro sangue, suo padre Sesshomaru non ha mai subito alcuna trasformazione, dunque pur volendo non potrebbe aiutarla in alcun modo. L'unica soluzione per domare questa brutale forma sarebbe rivolgersi a suo zio Inuyasha, nonché padre di sua cugina Moroha. Nel frattempo, il nuovo episodio di Yashahime svela la più grande debolezza delle tre protagoniste. Il passato di Moroha ricorda alla ragazza una grande lezione che le sarà utile in Yashahime.