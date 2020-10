Yashahime: lo spettacolare debutto di Hisui, figlio di Sango e Miroku

Nei primi episodi del sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon, il pubblico ha potuto fare la conoscenza di una nuova generazione di protagonisti. Dopo il debutto delle figlie di Sesshomaru e di Inuyasha, è stato presentato il figlio di Sango e Miroku.

Dopo aver scoperto chi ha dato alla luce le figlie di Sesshomaru in Yashahime: Princess Half-Demon, nel secondo episodio dell'anime vediamo il debutto di una nuova generazione di ammazza demoni. Nel corso della puntata viene infatti introdotto Hisui, figlio di Sango e Miroku.

Hisui, seguendo le orme di sua madre e di suo zio Kohaku, è un cacciatore di demoni che ha giurato di proteggere gli abitanti dei villaggi vicini. Erroneamente, il ragazzo si scaglia contro Moroha, figlia di Inuyasha e Kagome, la quale nel frattempo si era creata una cattiva reputazione.

Dalle prime immagini, Hisui sembra combinare le abilità di Sango e Miroku. Nonostante la giovane età, Hisui è infatti in grado di cavalcare Kirara, lo spirito gatto di suo padre, e di utilizzare l'Hiraikotsu, il gigantesco boomerang di sua madre. Il debutto di Hisui è piuttosto promettente; come si evolverà la sua storia? Non ci resta che attendere il rilascio dei nuovi episodi dell'anime. Nel frattempo, nel secondo episodio di Yashahime: Princess Half-Demon è stato rivelato come si sono separate Towa e Setsuna.