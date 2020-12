Yashahime: la strada verso la redenzione intrapresa da Kohaku

Nella serie sequel di Inuyasha, Yashahime: Princess Half-Demon, un ormai adulto Kohaku è diventato leader dei cacciatori di demoni. Tuttavia, la sua maturità si è sviluppata superando i suoi fantasmi interiori e il suo passato oscuro. Scopriamo la storia di redenzione del fratello di Sango.

Il debutto di Kohaku avviene nell'episodio 24 di Inuyasha, puntata in cui viene presentato come uno degli uccisori di demoni più promettenti. Tuttavia, il giovane cade in trappola e viene posseduto da un demone regno, il quale lo costringe a uccidere suo padre e i suoi compagni e a ferire Sango. Colpito a morte dalle guardie del castello di Kagewaki, Kohaku viene resuscitato da Naraku, il quale lo sfrutta come suo subalterno.

Per mantenere il controllo su di lui, Naraku gli cancella tutti i ricordi. Inoltre, costringe Sango a rubare Tessaiga in cambio della vita di Kohaku. Nel corso di tutta la serie, l'essere malvagio manipola il ragazzo facendogli compiere atti spietati. Ma in un episodio viene rivelato che Kohaku è sotto il controllo di Naraku perché desidera dimenticare il ricordo dell'uccisione di suo padre, mettendo in evidenza quanto il ragazzo si senta in colpa per quell'evento.

Finalmente libero dal controllo di Naraku grazie allo smisurato amore fraterno di Sango, Kohaku ammette infine di desiderare di vivere e di perdonarsi per i peccati commessi. Dopo queste parole, Kikyo fa rivivere il ragazzo concedendogli un'altra possibilità.

In Yashahime: Princess Half-Demon, Kohaku ha intrapreso un viaggio di redenzione. Nella serie sequel di Inuyasha, il fratello di Sango è il leader della prossima generazione di ammazza demoni e sovrintende l'addestramento di una delle figlie di Sesshomaru, Setsuna, e di suo nipote, Hisui. Sebbene non abbia un ruolo di primo piano, Kohaku ha dimostrato di aver coronato il suo sogno vivendo umilmente e dedicando la propria vita alla protezione degli innocenti.