Yashahime tornerà nel 2021, ecco quando inizierà la seconda stagione

Giunto da poco al termine, l'anime di Yashahime: Princess Half-Demon è già pronto per tornare. La seconda stagione del sequel di Inuyasha arriverà infatti nel corso del 2021 e porterà le principesse verso una nuova incredibile battaglia.

La seconda stagione di Yashahime: Princess Half-Demon inaugurerà la stagione autunnale 2021; a ufficializzare questa notizia ci ha pensato, su Twitter, Shonen Sunday. Dunque, verosimilmente le figlie di Inuyasha e Sesshomaru torneranno in azione nel mese di ottobre.

Yashahime è stato uno degli anime di punta della stagione invernale di Crunchyroll, ma l'ultima puntata della prima stagione ha cambiato irrimediabilmente le tre protagoniste. Se ancora non lo avete recuperato, eccone la sinossi: "Le figlie di Sesshomaru e Inuyasha itnraprendono un viaggio che trascende il tempo! Nel Giappone feudale, le gemelle mezzo demone Towa e Setsuna vengono separate l'una dall'altra durante un incendio boschivo. Mentre cerca disperatamente la sorella minore, Towa arriva nell'attuale Giappone, dove viene trovata e cresciuta dal fratello di Kagome, Higurashi Sota, e dalla sua famiglia".



"Dieci anni dopo, il passaggio che collega le due epoche viene riaperto, permettendo a Towa di riunirsi a Setsuna, diventata una cacciatrice di demoni che lavora per Kohaku. Ma con grande sorpresa di Towa, Setsuna pare aver perso tutti i ricordi di sua sorella. Insieme a Moroha, la figlia di Inuyasha e Kagome, le tre ragazze viaggiano per riconquistare il loro passato scomparso".

Riusciranno a completare la loro missione nel corso della seconda stagione?