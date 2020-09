Yashahime: trapela lo storyboard del primo episodio del sequel di Inuyasha

Una delle più grandi novità del palinsesto autunnale di quest'anno è senza ombra di dubbio Yashahime: Princess Half-Demon, atteso sequel di Inuyasha d Rumiko Takahashi. Quando manca ormai pochissimo episodio, l'account Twitter ufficiale della serie ha rivelato lo storyboard.

Yashahime: Princess Half-Demon farà a breve la sua prima apparizione e in attesa della premiere gli autori ci hanno offerto un'anteprima dello storyboard del primo episodio. Questa nuova serie sarà ambientata diversi anni dopo la conclusione di Inuyasha e vedrà come protagoniste principali le figlie di Sesshomaru e Inuyasha.

Su Twitter sono state condivise alcune spettacolari illustrazioni in cui possiamo ammirare i primi dettagli dell'anime. Le protagoniste di Yashahime: Princess Half-Demon Towa e Moroha, cugine che si lanceranno all'avventura per recuperare la memoria perduta di Setsuna, sorella gemella di Towa.

Sebbene manchino solamente pochi giorni alla release ufficiale, questa nuova opera è ancora avvolta nel mistero. Non ci è ancora dato sapere se i vecchi protagonisti, come Inuyasha o Sesshomaru, faranno il loro ritorno oppure se è accaduto loro qualcosa nel mentre. Dalle prime tavolozze pubblicate, però, possiamo notare dei dettagli pazzeschi e una cura quasi maniacale.

In Giappone, Yashahime: Princess Half-Demon sarà trasmesso in streaming su Cruncyroll a partire dal 3 ottobre. Sull'uscita italiana al momento non ci sono ancora novità ufficiali, ma probabilmente arriverà prima del previsto. Nell'attesa, ecco alcune interessanti novità legate ai protagonisti di Yashahime.