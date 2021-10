Yashahime, le tre principesse tornano in azione nei nuovi temi della Stagione 2

Grande novità del palinsesto anime 2021 è stata Yashahime: Princess Half-Demon, l'atteso sequel di Inuyasha che è ora tornato con una seconda stagione. Trasmesso in simulcast ogni sabato su Crunchyroll, andiamo alla scoperta dei nuovi temi di apertura e chiusura.

Yashahime: Princess Half-Demon - The Second Act prosegue l'avventura di Towa, Setsuna e Moroha dal clamoroso cliffhanger con cui la serie ci aveva lasciato nel mese di marzo 2021. Impegnate in un arduo confronto con Kirinmaru, le figlie di Inuyasha e suo fratello Sesshomaru dovranno affrontare l'evento più tragico.

Questa seconda stagione anime porta con sé delle nuove sigle di apertura e chiusura che in qualche modo suggeriscono quello che potrebbe accadere nel corso dell'avventura. La nuova opening, "ReBorn" della boy band giapponese NEWS, offre agli spettatori un primo piano sui protagonisti principali e sulla battaglia che le tre principesse mezzo demone dovranno affrontare durante la serie.

L'ending, invece, "Toume no Sekai" dei Little Glee Monster, vede Moroha, Setsuna e Towa abbandonare l'epoca feudale giapponese per tornare nell'era contemporanea. Lontane dal combattimento e in outfit casual, le tre principesse si godono spensierate la vita comune quotidiana.

E voi, seguirete questo secondo appuntamento con il sequel di Inuyasha? Vi lasciamo al trailer di Yashahime 2 e vi ricordiamo che dall'anime è stato tratto un adattamento manga.