Yashahime: la vendetta delle tre principesse porta a una grave conseguenza

Anche Yashahime: Princesss Half-Demon sta per giungere al termine, ma non prima di regalare agli spettatori altre forti emozioni. Nel penultimo episodio del sequel di Inuyasha, le tre principesse tornano all'attacco!

Intitolato "Il contrattacco delle tre principesse", nel 23esimo episodio di Yashahime Setsuna e Towa chiedono a Moroha, dietro compenso, d'inseguire Lady Zero, che in precedenza aveva risvegliato il lato demoniaco di una delle due gemelle.



Quando le tre protagoniste trovano finalmente il loro obiettivo, recatosi sul luogo del decesso del Grande Cane Demone, esplode una spettacolare battaglia. Sebbene Moroha riesca a infliggere qualche colpo, Zero riesce a tenere a bada il trio senza troppi problemi grazie anche all'aiuto delle ceneri del cane che interferiscono nello scontro.

Nel mezzo della battaglia, la sorella di Kirinmaru riesce a entrare in possesso delle Pietre Arcobaleno, ma vedere le sue lacrime trasformate in delle perle la manda su tutte le furie. Ma quando sta per scatenare un attacco devastante, improvvisamente Setsuna usa la sua nuova lama di sangue per ucciderla.

Tuttavia, la fine di Zero porta con sé alcuni interessanti risvolti. Come precedentemente affermato da lei stessa, la sua vita è strettamente collegata con quella di Rin, bloccata nell'Albero del Tempo. Ciò vuol dire che anche la madre delle tre ragazze sta per morire.



Quando Sesshomaru e Jaken si rendono conto che sta succedendo qualcosa a Rin, il fratello di Inuyasha utilizza la sua Tenseiga per salvare la vita di Zero, resuscitandola e salvando Rin dalle porte dell'inferno.



La penultima puntata si conclude con un grande cliffhanger: Moroha, Towa, Setsuna, Riku, Zero, Sesshomaru e Kirinmaru si ritrovano uniti e pronti a combattere. L'ultimo episodio di Yashahime, dunque, si concluderà con una lotta tumultuosa. Nel frattempo, ecco lo strano rapporto tra Riku e Towa in Yashahime. Se temete per il futuro del sequel di Inuyasha non disperate, un leak emerso in rete ha annunciato in anticipo la seconda stagione di Yashahime.