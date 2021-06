Yasuke: l'anime originale Netflix riceverà un adattamento manga a partire da luglio

Lo scorso maggio, il produttore esecutivo della serie Netflix Yasuke aveva anticipato che i piani futuri per l'anime sarebbero stati molto ricchi, e che in programma c'era molto più di un semplice rinnovo per la seconda stagione. Oggi, la casa editrice Shogakukan ha finalmente svelato uno dei progetti legati alla serie MAPPA, ovvero un adattamento manga.

La notizia arriva direttamente dall'editore, che pochi istanti fa ha confermato l'inizio della serializzazione sul mensile Monthly Spirit a partire dal 27 luglio. Il manga seguirà pedissequamente il racconto scritto dall'autore LeSean Thomas, e ad occuparsene sarà il giovane mangaka Satoshi Okunishi, alla sua prima esperienza nel settore.

Yasuke è un anime storico con componenti fantasy, scritto da LeSean Thomas e basato sulla storia del primo samurai di colore al servizio di Oda Nobunaga. Di seguito potete leggere la sinossi: "In un Giappone feudale caratterizzato da mech e magia, devastato dalla guerra, il più grande Ronin conosciuto, Yasuke, combatte per mantenere un'esistenza pacifica dopo un violento passato. Ma quando un villaggio locale diventa il centro di uno sconvolgimento sociale causato dai daimyo in guerra, Yasuke deve prendere la sua spada e scortare un misterioso bambino che sembra essere il bersaglio di forze oscure e sanguinari signori della guerra".

La serie Netflix ha ricevuto giudizi misti, ma nonostante tutto il colosso streaming sembrerebbe essere propenso a firmare l'accordo per la produzione della Stagione 2. Per scoprire maggiori dettagli sull'anime, vi rimandiamo alla nostra recensione di Yasuke.