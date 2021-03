Yasuke: Il ronin estrae la propria spada nella nuova immagine dell'anime

Tra le numerose opere annunciate recentemente dallo studio MAPPA vi è Yasuke, una nuova serie che narra le avventure di un samurai e che presto sarà resa disponibile sulla piattaforma di streaming Netflix. Andiamo insieme a vedere la nuova visual.

Al termine del 2020 vennero diffuse le prime informazioni su Yasuke, un nuovo lavoro dello studio MAPPA, azienda che negli ultimi tempi abbiamo osservato prendere in carico l'adattamento di numerosi prodotti come L'Attacco dei Giganti, anime ancora in corso di pubblicazione, e Chainsaw Man nonché la produzione dell'anime originale RE-MAIN.

La collaborazione tra lo studio d'animazione, il colosso americano Netflix e LeSean Thomas, creatore del fumetto Cannon Busters, ci offrirà una storia in cui la realtà si mescola ad elementi fantastici come magia e mech seguendo le scelte di un ronin deciso a proteggere un villaggio con la propria spada.

Una prima key visual è stata diffusa dall'account Twitter ufficiale di MAPPA ed è visibile al termine di questa news. In essa notiamo il protagonista intento ad estrarre la propria arma ricordando a chi è in attesa di scoprire l'opera che la sua pubblicazione è sempre più vicina. La data d'uscita di Yasuke è infatti già stata rivelata e presto numerosi appassionati potranno scoprire questo nuovo prodotto.

