Yasuke: immagini e data d'uscita per il nuovo anime di Netflix e MAPPA

La piattaforma di streaming Netflix ha iniziato ad espandere il proprio catalogo grazie alla produzione di serie anime originali da diversi anni, e uno dei progetti più interessanti annunciati nel 2020 è stato Yasuke, opera ideata da LeSean Thomas, lo stesso autore che ha firmato la serie Cannon Busters.

Nata dalla collaborazione di Netflix e MAPPA, lo studio dietro la realizzazione di serie come Jujutsu Kaisen e la quarta stagione dell'Attacco dei Giganti, Yasuke narra la storia dell'omonimo militare di origine africana che venne deportato in Giappone, dove riuscì a divenire un leggendario samurai. A dare la voce al protagonista sarà l'attore Lakeith Stanfield, star della serie tv Atlanta e del film Judas and the Black Messiah.

Come potete vedere dal post presente in fondo alla pagina, condiviso su Twitter da @NXOnNetflix, la serie debutterà sulla piattaforma il 29 aprile, e sarà costituita in totale da sei episodi. LeSean Thomas ha ricoperto i ruoli di produttore e regista al fianco degli animatori dello studio MAPPA, il design dei personaggi è stato invece affidato a Takeshi Koike, il quale ha lavorato in precedenza alla serie spin-off Lupin the Third - La donna chiamata Fujiko Mine, mentre la colonna sonora è stata curata dall'artista Flying Lotus.

Di seguito riportiamo la descrizione ufficiale della serie: "In un Giappone feudale caratterizzato da mech e magia, devastato dalla guerra, il più grande Ronin conosciuto, Yasuke, combatte per mantenere un'esistenza pacifica dopo un violento passato. Ma quando un villaggio locale diventa il centro di uno sconvolgimento sociale causato dai daimyo in guerra, Yasuke deve prendere la sua spada e scortare un misterioso bambino che sembra essere il bersaglio di forze oscure e sanguinari signori della guerra."