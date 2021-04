Yasuke: nuove immagini per la serie Netflix dedicata al leggendario Ronin

Manca ormai poco al debutto dell'anime Yasuke sulla piattaforma Netflix, previsto per il 29 aprile, e dopo l'ultimo trailer pubblicato, lo staff di studio MAPPA, in collaborazione con il produttore LeSean Thomas, ha condiviso ddelle nuove immagini che mostrano alcuni dei momenti più importanti, ed è stato annunciato l'intero cast di doppiatori.

La storia del leggendario ronin di origine africana che durante il XVI secolo fu al servizio di Nobunaga Oda, importante daimyo e una delle figure chiave del periodo Sengoku, si svilupperà in sei episodi, e di seguito riportiamo il cast completo dei doppiatori coinvolti nel progetto:

Jun Soejima nel ruolo di Yasuke

Takehiro Hira come Nobunaga Oda

Kiko Tamura come Saki

Toshiko Sakakibara come Yami no Daimyo

Shigeru Ushiyama come Abraham

Fusako Urabe come Natsumaru

Yu Kamio come Morisuke

Eri Kitamura come Ishikawa

Kenji Kitamura come Achoja

Shunsunke Kubozuka come Hart

Hiroki Nanami come Nikiita

Rie Tanaka come Ichika

Inoltre per promuovere l'imminente pubblicazione dell'anime su Netflix, sono state condivise le quattro immagini che potete trovare in calce, oltre alla key visual e ai disegni preparatori per i personaggi di Yasuke, nel design che probabilmente vedremo nel primo episodio, senza l'iconica armatura da samurai, e Nobunaga Oda. Ricordiamo che sui social è emersa un'assurda polemica riguardante il colore della pelle di Yasuke, e vi lasciamo alla splendida illustrazione pubblicata da MAPPA.