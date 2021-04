Yasuke: rivelato il numero di episodi dell'anime Netflix, Stagione 2 già confermata?

La leggenda di Yasuke inizierà il 29 aprile 2021 su Netflix, con la prima stagione dell'attesissima serie anime di MAPPA. Il colosso streaming ha pubblicato il trailer di lancio poche ore fa e successivamente, il regista LeSean Thomas ha parlato del numero di episodi e del possibile rinnovo per una seconda stagione.

Innanzitutto è stato confermato che la prima stagione dell'anime sarà composta da soli 6 episodi, non una novità se consideriamo che quasi tutti gli anime prodotti da Netflix come Castlevania, DOTA: Dragon's Blood e Dragon's Dogma hanno ricevuto una stagione iniziale composta da un minimo di 4 a un massimo di 8 episodi.

LeSean Thomas si è detto molto soddisfatto del lavoro svolto, ma ha smentito le voci che in questi giorni parlavano di rinnovo garantito per la Stagione 2: "Al momento non posso parlare approfonditamente della questione, ma posso dire che l'accoglienza dei fan è stata fantastica e che mi piacerebbe molto vedere l'anime diventare più di ciò che è. Per ora sono solo impaziente di scoprire come verrà recepita la prima stagione, ma ovviamente sarei molto felice di poter continuare a lavorarci nel caso in cui andasse bene".

Netflix tende a rinnovare senza troppi problemi le serie che registrano numeri promettenti, indipendentemente dalle recensioni. DOTA: Dragon's Blood è stato rinnovato tre settimane dopo il lancio, e vista l'accoglienza riservata a Yasuke e le visualizzazioni dei primi trailer, è molto probabile che anche questa serie riceva una seconda stagione, a meno che non si riveli un vero e proprio flop.