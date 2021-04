Yasuke: la serie di Netflix e MAPPA si mostra nell'ultimo, spettacolare, trailer

La serie Yasuke dedicata al leggendario ronin di origine mozambicana deportato in Giappone nella seconda metà del XVI secolo, debutterà in tutto il mondo il 29 aprile, e per aumentare le aspettative, Netflix, in collaborazione con studio MAPPA e LeSean Thomas, ha pubblicato un nuovo trailer e una nuova key visual.

Dopo un primo trailer di presentazione, con quest'ultima anticipazione gli autori hanno voluto mostrare parte della crescita e dell'evoluzione del personaggio di Yasuke, che da umile servo si è guadagnato la fiducia dell'importante Oda Nobunaga, nonostante i numerosi pregiudizi nei suoi confronti da parte degli altri samurai al servizio del daimyo.

Dopo un'azione che l'ha reso senza signore a cui prestare servizio, Yasuke ha passato diversi anni sopravvivendo con ciò che riusciva a trovare, rimanendo al di fuori della società. Tuttavia Yasuke troverà un nuovo obiettivo, difendere una giovane ragazza, Saki, che sembra avere un grande potere magico al quale l'Esercito Oscuro è particolarmente interessato.

Di seguito trovate la descrizione ufficiale di Netflix Italia: "Un pacifico barcaiolo un tempo noto come il Samurai Nero è riportato in conflitto quando prende una bambina con poteri misteriosi sotto la sua ala protettrice." Ricordiamo inoltre che sono già sorte diverse polemiche riguardo la serie, e vi lasciamo ad una splendida illustrazione promozionale dedicata a Yasuke.