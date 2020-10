Yoko Littner di Tengen Toppa Gurren Lagann in un cosplay sexy

Ricordate Tengen Toppa Gurren Lagann? Andato in onda negli anni 2000 sulle TV nostrane con il titolo di Sfondamento dei Cieli Gurren Lagann, è un anime mecha ambientato in un futuro post apocalittico. A comporre un terzetto con i due orfani Kamina e Simon c'era l'avvenente Yoko Littner, una ragazza dai capelli rossi e che ha fatto innamorare i fan.

Dopotutto la ragazza si presentava con solo un bikini nero e rosso più un pantaloncino nero e corto con una cintura bianca, quindi era naturale che diventasse una delle figure femminili più sexy del panorama del tempo. Questo ha anche permesso di poter replicare la protagonista di Sfondamento dei cieli Gurren Lagann con molta semplicità, e per questo nel corso del tempo sono stati prodotti tanti cosplay su Yoko Littner.

Anche kobaebeefboo, modella americana dedita ai cosplay di vari personaggi tra anime, film e serie TV, ha deciso di mostrarsi nei panni del personaggio con un set di foto che potete trovare in basso. La sua Yoko Littner è riprodotta fin negli ultimi dettagli, con tanto di carica sensuale.

Tengen Toppa Gurren Lagann è una serie TV prodotta da Gainax e coprodotta da Aniplex, andata in onda in Giappone su TV Tokyo dal 1 aprile 2007 per 27 settimane.