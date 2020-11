A Yokohama arrivano delle lettere firmate da Tanjiro di Demon Slayer

L’animazione giapponese è piena di serie che hanno come protagonisti brave persone che fanno cose buone. Ad esempio, Tanjiro Kamado è l’eroe buono di Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba, e vuole fare sempre e comunque del bene, ispirando gli altri a fare lo stesso nel mondo reale.

La mattina del 2 novembre, gli impiegati del quartiere Naka di Yokohama stavano controllando la posta quando si sono imbattuti in una busta contenente contanti e una lettera scritta a mano che dice: “È un po’ presto, ma ecco un regalo di Natale! Spero che possa portare qualche sorriso ai bambini del mondo in questo Natale. Tanjiro Kamado e Miyuki Hoshizora”

Insieme a Tanjiro, nella lettera c’è anche il nome di Miyuki Hoshizora, una della protagoniste di Smile Precure, una serie di Pretty Cure. La lettera conteneva 3000 yen (circa 25 euro). In passato, Yokohama aveva già ricevuto delle lettere da parte di Miyuki, contenenti soldi, quaderni, penne e matite, ma anche buoni per la libreria.

Questo fenomeno si ispira alle donazioni anonime che venivano fatte alle associazioni per bambini, accompagnate da una lettera scritta dall’Uomo Tigre. Il protagonista dell’Uomo Tigre è cresciuto in un orfanotrofio, Tanjiro ha perso la sua famiglia, ed entrambi hanno dovuto affrontare molte sfide già in giovane età. Il dono di Miyuki e Tanjiro non sarà molto, ma ci ricorda che tutti possiamo essere gentili con gli altri e possiamo rendere il mondo un posto migliore.

