Yomi no Tsugai, arriva il primo capitolo: il riassunto della nuova serie di Hiromu Arakawa

Per il ventennale di Fullmetal Alchemist, Shonen Gangan annunciò a sorpresa Yomi no Tsugai, nuova serie di Hiromu Arakawa. La notissima mangaka, che nel corso degli anni ha sfornato altri successi come Silver Spoon e La Leggenda di Arslan, tornerà sulla rivista che l'ha resa famosissima a più di dieci anni di distanza.

La prima copertina di Yomi no Tsugai pubblicata qualche giorno fa da Square Enix ha lanciato il countdown all'arrivo della serie in Giappone, ormai esauritosi. Vediamo quindi di cosa tratta Yomi no Tsugai nel riassunto del primo capitolo.

In un lontano villaggio, una donna sta per partorire due gemelli. Tuttavia, mentre uno è nato, un altro è ancora all'interno del ventre materno mentre l'alba sta per arrivare. La nonna le dice di resistere e di non farlo nascere, dato che loro saranno i dominatori degli Tsugai. Alcuni anni dopo, Asa è andato a caccia. Il ragazzo biondo torna al suo villaggio remoto con un piccolo bottino, un fagiano, che servirà per la cena. In questo piccolo angolo sperduto di mondo la vita scorre normalmente, con alcune persone che si occupano di commerciare con le terre inferiori, portando da una parte all'altra vari prodotti.

Asa, tornato a casa, incontra sua sorella Yuru, una ragazza dai lunghi capelli neri con un ruolo importante e per questo sempre imprigionata in una sala completamente oscura. I genitori li hanno abbandonati, ma Asa è deciso a continuare a vivere nel villaggio per stare con Yuru. Sempre lo stesso giorno, Asa incontra il commerciante che si occupa di fare da tramite tra il loro villaggio e le altre terre, da cui ottiene un regalo per Yuru.

Regalo che però non arriverà a destinazione dato un attacco improvviso da alcuni elicotteri e un esercito ben addestrato che inizia a uccidere tutti gli abitanti. In particolare una ragazzina usa uno strano potere con cui trancia e lacera il corpo di alcuni uomini del villaggio. Asa è sconvolto e si dirige da Yuru, che però viene apparentemente uccisa da una donna dai lunghi capelli neri e una benda sull'occhio destro. Mentre Asa si prepara per l'attacco, lei rivelerà di essere Yuru stessa e attaccherà il protagonista con un potere misterioso, creando un varco nel muro alle sue spalle.

La palla regalo scivola dalle mani di Asa e si dirige verso il corpo di Yuru, dal quale emergono alcune ombre che imprigionano la donna in nero. In questo istante, Dera, l'uomo che sembrava essere un semplice commerciante del villaggio, prende Asa e lo porta via. Messo al sicuro nei pressi delle statue sacre del villaggio, Dera dona un medaglione ad Asa dicendogli che Sayuu-sama lo proteggerà. Sfruttando questo medaglione, le due statue prendono vita distruggendo i due elicotteri: le creature riveleranno di essere Tsugai, ora al servizio di Asa.

Il prossimo capitolo di Yomi no Tsugai arriverà su Shonen Gangan a gennaio 2022.