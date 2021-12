Yomi no Tsugai in arrivo: copertina della nuova serie dell'autrice di Fullmetal Alchemist

Concluso L'Attacco dei Giganti, a diventare il volto di Bessatsu Shonen Magazine è stato La Leggenda di Arslan, serie disegnata da Hiromu Arakawa, storica autrice di Fullmetal Alchemist. La mangaka tuttavia non si accontenta e su Shonen Gangan è pronta a lanciare una nuova serie, Yomi no Tsugai.

Si sa ancora ben poco di questo nuovo lavoro dell'autrice che da anni si era allontanata da Square Enix per pubblicare Silver Spoon sulla rivista di casa Shogakukan e poi La Leggenda di Arslan per Kodansha. Ora torna alle origini, su quella stessa rivista che diede i natali a Fullmetal Alchemist. La nuova serie si intitolerà Yomi no Tsugai e sembra già rimandare a una cultura orientale e a un rapporto con la morte.

Yomi no Tsugai esordisce con una copertina su Shonen Gangan, appena trapelata dal sito della rivista e che potete osservare nel post in basso. Il protagonista biondo, in pieno stile Arakawa, è in primissimo piano, mentre alle sue spalle c'è una replica delle due maschere che porta nel ciondolo tra le mani, di ispirazione giapponese. In basso a destra si intravede invece una pagina a colori, la stessa usata per l'annuncio di Yomi no Tsugai il mese scorso.

Pronti per assistere alla nuova storia completamente pensata da Hiromu Arakawa?