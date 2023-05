Yomi no Tsugai, in arrivo variant, bundle con Fullmetal Alchemist: l'annuncio di Panini

Da diversi mesi, nonostante la produzione ancora in corso di La Leggenda di Arslan, Hiromu Arakawa sta pubblicando un altro manga. Il suo ritorno su Shonen Gangan, rivista che diede i natali a Fullmetal Alchemist, ha segnato anche l'inizio di Yomi no Tsugai, una storia ambientata nel mondo reale con deviazioni sovrannaturali.

A inizio aprile, Planet Manga ha annunciato Yomi no Tsugai tramite una campagna social. Il debutto di Yomi no Tsugai volume 1 è previsto per luglio 2023, tra due mesi, con il primo volume in edizione classica che sarà disponibile al prezzo di 5,20€. Anteprima numero 381 però non si ferma qui, dato che Planet Manga ha in serbo qualche altra sorpresa per i fan della serie di Hiromu Arakawa.

Sempre tra le stesse pagine, è stata confermata l'edizione variant early access di Yomi no Tsugai. Questa versione sarà disponibile due settimane prima l'uscita del volume classico e sarà disponibile al costo di 7 euro, con una copertina unica che riprende la stessa illustrazione che fu utilizzata da Hiromu Arakawa per l'esordio del capitolo 1 sulla rivista Shonen Gangan.

Non finisce qui, perché, sempre a luglio, è previsto uno speciale bundle che metterà insieme Yomi no Tsugai e Fullmetal Alchemist. Ancora top secret, questo bundle speciale proporrà entrambi i manga insieme con una copertina variant speciale, che saranno disponibili soltanto in questo pacchetto disponibile a 14,90€.

Yomi no Tsugai segnerà l'ennesimo ritorno di Hiromu Arakawa in Italia, che si conferma un'autrice molto amata. Riuscirà Yuru a destreggiarsi anche nel mercato italiano dei manga?