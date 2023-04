Yomi no Tsugai, il manga arriva in Italia: l'annuncio a sorpresa di Panini Comics

Chi non ha mai sentito parlare di Hiromu Arakawa? L'autrice è una delle più influenti del panorama odierno, in primis per la realizzazione della sua opera magna, Fullmetal Alchemist. La storia dei due alchimisti è stata solo il la di questa carriera, proseguita con Hero Tales, The Legend of Arslan, Silver Spoon e adesso con Yomi no Tsugai.

Shonen Gangan di Square Enix ha riaccolto Hiromu Arakawa a fine 2021 tra le sue pagine, presentando al pubblico questo manga che unisce il mondo contemporaneo e quello sovrannaturale, con un ragazzo che si ritroverà a essere al centro di alcuni complotti e di una profezia. Yomi no Tsugai ha raccolto velocemente lettori, anche grazie alla popolarità di Hiromu Arakawa, che nel mentre continua anche a lavorare ad altri progetti.

Intanto però nei prossimi mesi sarà possibile godersi Yomi no Tsugai in italiano, grazie a un annuncio speciale arrivato a sorpresa. Come successo con le opere precedenti, Panini Comics si è assicurata di portare in Italia Yomi no Tsugai acquistandone la licenza e l'annuncio arriva tramite il video disponibile in basso, dove si intravede prima la nota "Annunciare Yomi no Tsugai" con un "come" scritto a penna rossa, e poi rivelando la copertina del primo volume giapponese.

L'annuncio è sicuramente riuscito e gli appassionati della storia e dell'autrice già non vedono l'ora, ma per il momento non ci sono altre notizie definite, con i dettagli che arriveranno probabilmente in occasione del Napoli Comicon 2023 che si terrà a fine aprile nella città partenopea. Vi aspettavate questa rivelazione?