Yomi No Tsugai: primo sguardo ai bundle e variant della nuova serie di Hiromu Arakawa

Come era stato già anticipato da Panini Comics e Planet Manga in un precedente numero della rivista Anteprima, nel mese di luglio gli appassionati di Hiromu Arakawa potranno finalmente acquistare il primo volume della sua nuova serie, Yomi No Tsugai in italiano. Vediamo tutte le edizioni presentate per l’occasione.

In un recente post sulle pagine ufficiale dei social la casa editrice italiana ha infatti aggiornato i lettori con immagini e dettagli riguardanti non solo la versione regular del primo volume di Yomi No Tsugai, ma anche bundle particolari e gadget esclusivi, oltre che la possibilità di leggere il primo capitolo della serie nella preview gratuita sul sito ufficiale.

In sostanza si tratta di tre versioni differenti: una regular, una denominata early access, e un bundle. La cover regular sarà acquistabile sia in fumetteria che in edicola o sugli store online mentre la cover Early access sarà disponibile unicamente in fumetteria e sul sito dell’editore. Per quanto riguarda il bundle, invece, conterrà il primo volume di Yomi No Tsugai con una cover alternativa, e la variant di Fullmetal Alchemist 1 per celebrare l’opera principale realizzata da Hiromu Arakawa. Un po’ come avvenuto col bundle di Duranki e Berserk, anche in questo caso la variant di Fullmetal Alchemist non sarà acquistabile separatamente dal bundle.

Inoltre, chi effettuerà il preordine della versione regular in fumetteria, riceverà in omaggio una stampa esclusiva a colori, di cui potete vedere un’immagine nel post riportato in calce. Fateci sapere se seguirete la serie portata in Italia da Planet Manga e quale versione acquisterete. Per finire, ricordiamo che Panini Comics e Planet Manga hanno anche portato da poco in Italia il Fullmetal Alchemist 20th Anniversary Book, volume celebrativo per l’avventura di Ed e Al Elric.