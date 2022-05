Yomi no Tsugai: svelata la cover del volume 1 del nuovo manga dall'autrice di FMA

Tsugai of the Underworld è la nuova opera di Hiromu Arakawa, l'autrice che ha dato vita a quel capolavoro globale di FullMetal Alchemist. Da qualche mese a questa parte, la sensei ha dedicato i suoi sforzi al nuovo progetto che vedrà presto la luce in Giappone con l'uscita del volume 1.

Già da dicembre erano emersi i primi dettagli di Tsugai of the Underworld, nome occidentale di Yomi no Tsugai. L'autrice sta lavorando duramente a questo progetto che si preannuncia ambizioso e forte dello stile artistico e narrativo di colei che ha dato vita a quel gioiellino di FullMetal Alchemist, una saga apprezzata in tutto il globo.

Recentemente, inoltre, la casa editrice ha rivelato la copertina ufficiale del primo volume del manga, la stessa che potete apprezzare a dovere in calce alla notizia. Per chi non avesse mai sentito parlare di Tsugai of the Underworld, la trama dell'opera qui segue: "Yuru vive in un piccolo villaggio situato tra le montagne, conducendo una vita semplice basata sulla caccia di uccelli. Sua sorella gemella, invece, sembra avere un particolare "compito" nella prigione del villaggio, quasi come se fosse intrappolata. Tuttavia, improvvisamente, un mistero emerge da questo villaggio apparentemente tranquillo. Di cosa si tratta?"

