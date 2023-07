Yomi no Tsugai: ecco le variant della nuova serie firmata Hiromu Arakawa

Alla fine del mese di maggio 2023 la casa editrice Planet Manga ha mostrato in anteprima i bundle e volumi speciali dedicati all’uscita di Yomi no Tsugai nuova serie scritta e disegnata da Hiromu Arakawa, anticipando anche il ritorno sul mercato di Fullmetal Alchemist con una variant cover per il numero uno, finalmente nota.

È stata la stessa Planet Manga attraverso le sue pagine social a condividere ulteriori immagini a pochi giorni dal lancio della nuova serie action fantasy dell’Arakawa, il cui debutto è stato fissato a giovedì 27 luglio 2023, ecco nuovi dettagli sulle varie edizioni. Come era stato specificato in passato, in edicola sarà possibile trovare solamente la versione regular del primo volume, mentre la versione limited e il bundle speciale saranno acquistabili unicamente sul sito dell’editore, Panini Comics, e in fumetteria.

La versione variant presenta sulla cover i due protagonisti della storia, Asa e Yuru, rivolti verso quello che sembra essere un avversario e pronti a colpirlo. La variant deviata a Fullmetal Alchemist 1 ritrae invece Edward Elric, l’alchimista d’acciaio, in un’illustrazione inedita. Un omaggio già particolarmente apprezzato dagli appassionati, che attirerà l’attenzione dei collezionisti. Il primo volume in versione regular sarà venduto al prezzo solito di 5,20 euro, la early access variant a 7 euro, mentre il bundle delle variant a 14,90 euro.

Cosa ne pensate di queste cover e illustrazioni? Fatecelo sapere nei commenti. In conclusione, ricordiamo che è stato annunciato il secondo spettacolo teatrale di Fullmetal Alchemist in arrivo nel 2024.