Yona la Principessa Scarlatta: l'autrice rivela quanto manca alla fine dell'opera

Quei capelli rossi sono stati un simbolo di un tormentone degli ultimi anni, dove tanti fan italiani chiedevano alle case editrici del Bel Paese di mettere in vendita la serie con la bella protagonista. Finalmente Yona la Principessa Scarlatta è arrivata in Italia per Star Comics dopo anni di richieste, ma in Giappone sono molto più avanti.

La serie Yona la Principessa Scarlatta, conosciuta in patria col nome Akatsuki no Yona, è in pubblicazione sulla rivista shojo Hana to Yume di Hakusensha dal 2009. Sono quindi oltre 10 anni di serializzazione, tra l'altro compiuti in questo mese di agosto. Come rivelato a Comic Natalie, la mangaka Mizuho Kusanagi è già a buon punto dell'opera e sta iniziando ad approcciarsi al finale.

"Il manga è completo al 70%". Queste sono le parole della sensei al noto magazine nipponico, mentre la Hakusensha ha pubblicato durante questo mese il trentesimo tankobon di Yona la Principessa Scarlatta. Se per i fan italiani la fine è ben lontana, non si può dire lo stesso di quelli nipponici: se le percentuali date dall'autrice sono veritiere, la serie potrebbe concludersi tra una decina di volumi.

Da Akatsuki no Yona è stata tratta una serie animata nel 2014 di 24 episodi, a cui è poi succeduta una serie di OAV di 3 episodi tra il 2015 e il 2016. Su rivista invece, la serie manga ha pubblicato il suo 180esimo capitolo, con apertura di copertina. Per Hakusensha, invece, questo mese è tornato Berserk, la sua serie di punta.