Yona la Principessa Scarlatta, in uscita il nuovo manga di Star Comics!

Nuovo comunicato stampa,Edizioni Star Comics ha annunciato l'uscita di uno dei manga shojo di genere fantasy più amati. Piccolo indizio: capelli rossi e sangue blu. Avete capito di chi si tratta?

Yona la Principessa Scarlatta (Akatsuki no Yona/Yona of the Dawn ), serie scritta e disegnata da Mizuho Kusanagi, sarà disponibile in fumetteria, libreria e Amazon a partire da 26 Settembre prossimo.

Non è tutto! Star Comic ha annunciato che i primi tre numeri saranno interessati da una promo lancio esclusiva per le fumetterie, della durata di un mese dall’uscita di ciascun volume: i numeri costeranno rispettivamente € 1,90, € 2,90 e €3,90 invece che € 4,50. Non perdete quest'occasione!

Sinossi:

"Yona, principessa del Regno di Koka e unica figlia del re, è cresciuta circondata dalle attenzioni del padre e della sua guardia del corpo Hak. Il giorno dei festeggiamenti per il suo sedicesimo compleanno arriva a corte suo cugino Suwon, di cui è innamorata. La ragazza è al settimo cielo, totalmente ignara del crudele scherzo che il destino ha in serbo per lei... un’attesissima saga fantasy intrisa di romanticismo, tra epiche lotte e antichi regni!"

La serie è stata serializzata nel 2009 sulla rivista Hana to yume di Hakusensha e, grazie al successo, ha ottenuto un adattamento anime prodotto da Pierrot.

Avete avuto già occasione di vedere la serie animata?